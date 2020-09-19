5 миллиардов 66 миллионов 900 тысяч сомов выделено из республиканского бюджета на выплату государственных пособий. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцразвития.

Отмечается, что на сегодня государственные пособия получают 508 миллионов 200 тысяч человек. При этом средний размер пособия «уй булого комок» составил 870 сомов, а размер соцпособия — 3 тысячи 82 сома.

На выплату «уй булого комок» из госбюджета было потрачено 2 миллиарда 304 миллиона 600 тысяч сомов, «балага суйунчу» — 372 миллиона 500 тысяч, а социального пособия — 2 миллиарда 389 миллионов 800 тысяч сомов.