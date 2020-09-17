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Общество

В день рождения Алмазбека Атамбаева сторонники устроили пикет у здания ГКНБ

Возле здания ГКНБ сторонники и сыновья бывшего президента устроили пикет в честь дня рождения Алмазбека Атамбаева. Фотографии в соцсетях опубликовала Кундуз Жолдубаева.

У входа собралось около 10 человек. Они держат шарики и плакаты с поздравлениями.

По словам Жолдубаевой, депутаты Асель Кодуранова, Мурадыл Мадеминов и Мухтар Айнакулов зашли на встречу с Алмазбеком Атамбаевым. Ему передали пожелания, в том числе от содержащихся в Бишкекском СИЗО-1 соратников, обвиняемых по кой-ташским событиям.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Сторонники Алмазбека Атамбаева у здания ГКНБ

Отметим, бывший президент содержится в СИЗО ГКНБ, он обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса КР, включая тяжкие.

Напомним, по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165450/
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