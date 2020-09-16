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Общество

Из переулка в Бишкеке вывезли три машины мусора. Мэрия не знает, сколько еще

В МТУ № 10 с жалобой на плохой запах со двора дома на улице Жукеева-Пудовкина, 69/2, обратился горожанин. Сотрудники «Тазалыка», выехавшие на место, обнаружили, что жительница складировала в переулке мусор. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

«Нам пока не удалось подсчитать объемы, но за сегодня уже вывезли почти три машины мусора, необходимо еще около четырех рейсов», — отметили в мэрии.

В мэрии просят горожан соблюдать чистоту в городе, возле дома, работы. «Если вы стали свидетелем того, что кто-то не соблюдает порядок, просим держать связь с председателями ваших домовых и квартальных комитетов, МТУ. Так ваш сигнал дойдет до городских служб быстрее, нежели через «Тик-Ток» или Instagram», — отметили в муниципалитете.

По любым вопросам можно круглосуточно обратиться в кол-центр муниципалитета: 1840 и 1850, а фотографии с проблемами присылать по номеру: 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165394/
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