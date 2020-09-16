Почти на 400 сомов в среднем повысятся пенсии в Кыргызстане. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Социального фонда Медер Ирсалиев.

По его словам, 11 сентября правительство приняло постановление об индексации базовой и страховой частей пенсии.

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По его словам, базовая часть увеличится на 100 сомов, только если общий размер пенсии ниже величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год (4 тысячи 286,7 сома). Размер страховой части индексируется на коэффициент 1,07 (но не менее 200 сомов для тех, кто получает ниже прожиточного минимума, и не менее 360 — если выше).

В результате пенсии, размер которых ниже прожиточного минимума, вырастут минимум на 300 сомов, выше — 360 сомов.

«По итогам перерасчета размер пенсий в среднем составит 397 сомов, средний размер пенсий — 6 тысяч 61 сом. Сейчас он составляет 5 тысяч 800 сомов», — отметил он.

Медер Ирсалиев добавил, что в Кыргызстане сейчас 689 тысяч пенсионеров, 38 процентов из них (261,8 тысячи) получает пенсию ниже прожиточного минимума.

Пенсии повышаются с 1 октября.