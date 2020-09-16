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Общество

В Бишкеке продолжается строительство новых парков: где и какие

Городские службы продолжают строительство трех новых парков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, две зеленые зоны обустраивают в южной части столицы, одну — в северной. Согласно договоренностям правительств Кыргызстана и Азербайджана, возводится парк Дружбы.

Парк для детей «Балалык» строят напротив парка имени Даира Асанова (парка Победы). Его площадь — более 10 гектаров. В нем уже сформированы фонтаны, проложены инженерные и электрические сети. Готовы к установке 186 современных фонарей, разбиты аллеи, идет работа над входной группой. Стоимость строительства — 74,7 миллиона сомов. Подрядчик — ОсОО «Ак Ниет Курулуш».

Продолжается строительство и парка «Ынтымак» (вторая очередь). Его площадь — 8,4 гектара. Сейчас проводятся земляные работы, подготовка основания для тротуаров, спортивных площадок и парковки.

Здесь предусмотрена инклюзивная площадка для особенных детей.

Третий парк — на пересечении проспекта Манаса с улицей Боталиева. Площадь — более 7,4 гектара. Сейчас устанавливают бордюры, ирригационные лотки. Готово основание под брусчатку и асфальтовое покрытие тротуаров, вело- и беговой дорожек, а также под детскую и спортивные площадки. Завершено строительство и обшивка входной группы, обустройство футбольного поля и раздевалок. Готовы два санузла, проложены наружные инженерные сети. Стоимость проекта — 58 миллионов сомов.

Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана расположен чуть выше парка «Балалык». Его площадь — 5,5 гектара. В нем будут фонтаны и декоративные бассейны, открытый амфитеатр и беседки, детские площадки.

Средства на прокладку коммуникаций предусмотрены в городском бюджете, все остальные строительные работы финансирует Республика Азербайджан.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165336/
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