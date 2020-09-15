12:12
USD 79.03
EUR 93.70
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о подготовке

В Кыргызстане ведут активную работу по подготовке к возможной второй волне коронавируса. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

Читайте по теме
В Кыргызстан поступило 119 тысяч 600 доз вакцины от гриппа

По его словам, для своевременного определения этиологической структуры острых респираторных вирусных инфекций подготовили заявки на закупку реактивов и тест-систем для вирусологических лабораторий.

«Провели расчет необходимого количества средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, антисептиков для 1 тысячи 500 специалистов общественного здравоохранения для работы в очагах на полгода, cоставили бюджет, проводим мероприятия по закупке», — рассказал министр здравоохранения.

Сабиржан Абдикаримов отметил, что в стране обучены 15 врачей-бактериологов, которых подготовили к проведению ПЦР-исследований по диагностике гриппа и коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165159/
просмотров: 342
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане еще у двух медиков выявили коронавирус
В КР выявили 71 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 44 999
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 80 человек
Правительство освободило от НДС ряд импортируемых товаров
В китайской провинции Юньнань ввели военное положение из-за коронавируса
Ученые разработали «умную маску», которая выявляет симптомы коронавируса
Цифра дня. 36 тысяч 803 выезда совершили мобильные бригады в Бишкеке
В школе в Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса
В Минздраве опровергли переполненность детского отделения в больнице Нарына
Медики из Баткена пожаловались на условия отдыха на Иссык-Куле
Популярные новости
Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в&nbsp;состав России Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России
COVID-19. Расслабились? А&nbsp;зря... COVID-19. Расслабились? А зря...
Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов &laquo;Альфы&raquo; сказать правду Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов «Альфы» сказать правду
Как различать симптомы простуды, гриппа и&nbsp;коронавируса. Рекомендации Минздрава Как различать симптомы простуды, гриппа и коронавируса. Рекомендации Минздрава
Бизнес
Интернет-магазин GLOBUS. От&nbsp;первого лица Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
Рост цен на&nbsp;золото: как на&nbsp;нем заработать в&nbsp;Кыргызстане? Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
Смотрите матчи Английской премьер-лиги на&nbsp;O!TV уже в&nbsp;эту субботу Смотрите матчи Английской премьер-лиги на O!TV уже в эту субботу
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge) Банк «Бай-Тушум» стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge)
15 сентября, вторник
12:00
Дистанционное образование. Дети вместо учебы работают Дистанционное образование. Дети вместо учебы работают
11:56
Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о подготовке
11:41
В Кыргызстан поступило 119 тысяч 600 доз вакцины от гриппа
11:26
В Кыргызстане еще у двух медиков выявили коронавирус
11:25
В КР выявили 71 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 44 999