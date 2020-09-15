Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о подготовке

В Кыргызстане ведут активную работу по подготовке к возможной второй волне коронавируса. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

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По его словам, для своевременного определения этиологической структуры острых респираторных вирусных инфекций подготовили заявки на закупку реактивов и тест-систем для вирусологических лабораторий.

«Провели расчет необходимого количества средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, антисептиков для 1 тысячи 500 специалистов общественного здравоохранения для работы в очагах на полгода, cоставили бюджет, проводим мероприятия по закупке», — рассказал министр здравоохранения.

Сабиржан Абдикаримов отметил, что в стране обучены 15 врачей-бактериологов, которых подготовили к проведению ПЦР-исследований по диагностике гриппа и коронавируса.