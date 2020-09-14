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Общество

В школе в Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса

В новопавловской школе-гимназии выявили высокую температуру у первоклассников и их учительницы. Об этом 24.kg сообщила мама одного из учеников.

По ее словам, сегодня отменили учебу в указанной школе. «Сказали, у детей и учителя высокая температура. Официально никто ничего не говорит. До этого детей в школу запускали, не измеряя ее. Сегодня проверили, и у пятерых детей обнаружили повышенную температуру», — рассказала родительница.

Однако директор общеобразовательной новопавловской школы-гимназии Ирина Бардакова в беседе с 24.kg опровергла эту информацию. «Все учатся согласно режиму, прописанному Минобразом. Такого случая не было», — рассказала она.

Учительница Айнура Турдунбекова рассказала 24.kg, что у нее действительно была температура прошлой ночью. Но наутро все пришло в норму. «Если бы я болела, я взяла бы больничный. Занятия не отменяли. Родители двоих учеников сообщили, что у их детей высокая температура. Поэтому они не пришли на занятия. Остальные все учились», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165089/
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