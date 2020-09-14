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Общество

Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России

В соцсетях обсуждается заявление экс-посла Кыргызстана в России, председателя координационного совета кыргызской диаспоры в Москве Раимкула Аттокурова. В своем недавнем интервью «Правда.ру» он сообщил, что в КР обсуждается возможность вхождения в состав РФ. Бывший посол отметил, что «к этому обязательно надо идти, ведь сама жизнь подталкивает нас к единству». 

24.kg связалось с Раимкулом Аттокуровым. Он уточнил: «Вопрос вхождения Кыргызстана в состав России обсуждается на бытовом уровне частными лицами».

Комментируя свое заявление, экс-дипломат заметил, что он высказывал мнение общественности, а не свое личное.

«Мое личное мнение — мы суверенное государство и будем максимально стараться, чтобы оставаться независимыми», — подчеркнул Раимкул Аттокуров.

По его словам, к нему обращаются соотечественники, советуясь о возможности поднятия вопроса присоединения КР к РФ.

«Этот вопрос обсуждается на бытовом уровне, я не сказал бы, что в общественных организациях диаспоры. Бывает, люди обращаются. Причины их инициативы надо спросить, конечно, у них, но я думаю, это из-за личных трудностей, жизненных сложностей и ситуации на родине», — добавил экс-посол.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165021/
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