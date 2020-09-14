В Кыргызстане выявили еще 47 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке заболели 8 человек, в Оше — 2, Чуйской области — 2, Ошской — 2, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 10, Баткенской — 14, Нарынской — 1.

Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 928 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.