В Кыргызстане выявили еще 47 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.
По ее словам, в Бишкеке заболели 8 человек, в Оше — 2, Чуйской области — 2, Ошской — 2, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 10, Баткенской — 14, Нарынской — 1.
Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 928 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.