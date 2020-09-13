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Общество

«Золотого льва» Венецианского кинофестиваля получил фильм «Земля кочевников»

Жюри Венецианского кинофестиваля признало лучшим фильмом «Землю кочевников», присудив ему главный приз конкурса — «Золотого льва». Об этом сообщает РИА Новости.

Роуд-муви с Фрэнсис Макдормэнд в главной роли рассказывает историю женщины, потерявшей дом и вынужденной жить в доме на колесах. Действие разворачивается на западе Соединенных Штатов. Режиссером ленты стала американка китайского происхождения Хлоя Чжао.

Призом за лучшую режиссуру наградили японца Киеси Куросаву за исторический фильм «Жена Шпиона». Отмечается, что сам режиссер не смог прибыть в Венецию из-за закрытых границ, однако записал видеообращение, где поблагодарил жюри за их решение. Он получит «Серебряного льва» заочно. «Жена шпиона» — нуар в декорациях предвоенной Японии. Главные герои узнают военный секрет и выступают против собственного государства.

Фильм «Дорогие товарищи!» российского режиссера Андрея Кончаловского получил специальный приз жюри. Драма рассказывает о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в ней сыграла супруга Кончаловского Юлия Высоцкая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164978/
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