Мэрия Бишкека предложила расценки на платные спортивные услуги

Мэрия Бишкека предлагает утвердить тарифы на платные спортивно-образовательные и иные услуги. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение Бишкекскому горкенешу.

Как отмечается в справке-обосновании, расценки предлагается установить на услуги, предоставляемые Специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва (СДЮШОР).

Так, за предоставление теннисного корта предлагается взымать 100 сомов за час, зала общей физической подготовки для проведения занятий/тренировок в СДЮШОР по тяжелой атлетике — 60 сомов (разовое посещение), тренажерного зала для проведения занятий/тренировок в СДЮШОР по тяжелой атлетике — 80 сомов (разовое посещение), в СДЮШОР «Дельфин» — 1 тысячу 800 сомов (12 посещений в месяц).

Разовое посещение бассейна «Дельфин» взрослым обойдется в 150 сомов, для детей до 14 лет — 120 сомов, пенсионеров — 100 сомов. Месячный абонемент (12 посещений) — в 1 тысячу 500, 1 тысячу 200 и 1 тысячу сомов соответственно.

За занятие с тренером взрослым придется выложить 220 сомов, детям до 14 лет — 170 сомов. Абонемент обойдется в 2 тысячи 200 и 1 тысячу 700 сомов соответственно.

Месячное посещение занятий (их 12) по аквааэробике обойдется в 2 тысячи 500 сомов, для пенсионеров — 2 тысячи 100.

Кроме того, проектом предлагается установить тариф на отдых в муниципальном пансионате «Алтын-Булак». За койко-место без питания предлагается взимать 200 и 300 сомов в зависимости от условий, с питанием — 450 сомов в день.

За предоставление социальных, реабилитационных, медицинских услуг в доме-интернате для пожилых людей Ленинского района столицы — 461,51 сома в день (13 тысяч 845,31 сома в месяц).