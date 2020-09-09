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Общество

1 тысяча 250 студентов из Кыргызстана подали заявки на обучение в Турции

В 2020 году 1 тысяча 250 студентов из Кыргызстана подали заявки на стипендии для обучения в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Оша.

По ее данным, делегация управления по делам турок за рубежом и родственным сообществам проводит собеседования со студентами, подавшими онлайн-заявки на обучение в Турции.

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов провел встречу с делегацией во главе с их вице-президентом Саидом Юсуфом. «По словам Саида Юсуфа, они приехали в Кыргызстан чтобы посредством собеседований отметить и принять студентов, аспирантов и докторантов в лучшие вузы Турции. Интервью проводятся со студентами, подавшими онлайн-заявки на программу «Стипендии Турции в 2020 году», которая предлагает возможность учиться в самых престижных университетах Турции», — проинформировали в муниципалитете.

Отмечается, что заявки подали 1 тысяча 250 студентов из Кыргызстана, 179 пригласили на собеседование, в том числе примерно 40 студентов — из Оша. Успешные кандидаты будут иметь право приехать в Турцию.

Турецкие стипендии на программы бакалавриата, магистратуры, докторантуры и исследований включают ежемесячные стипендии на проживание и питание студентов. Получатели стипендии также будут обеспечены медицинской страховкой на время пребывания в Турции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164488/
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