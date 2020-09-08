Российскому актеру Михаилу Ефремову дали восемь лет колонии за пьяную аварию

Российский актер Михаил Ефремов получил восемь лет колонии по делу о пьяной аварии, которая унесла жизнь человека. Суд не согласился с утверждениями защиты о том, что за рулем был другой водитель. Об этом пишет «РБК».

Заслуженного артиста РФ обвиняли в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Один из потерпевших сын погибшего Виталий Захаров предъявил Михаилу Ефремову иск на сумму 7 миллионов рублей. Суд снизил ее до 800 тысяч.

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в районе Смоленской площади Москвы. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежащий артисту, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta, за рулем которого был 57-летний водитель-курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Последнего извлекли из машины без сознания с серьезными травмами и доставили в НИИ имени Николая Склифосовского, но спасти ему жизнь не удалось.

