К 1 тысяче 368 годам тюрьмы приговорили виновного в теракте в ночном клубе Reina

Суд в Турции приговорил к 1 тысяче 368 годам лишения свободы Абдулгадира Машарипова, устроившего теракт в ночь на 1 января 2017 года в ночном клубе Reina в Стамбуле. Об этом пишет издание RG.

Отмечается, что это соответствует 40 пожизненным срокам.

Ранее стамбульский убийца Абдулгадир Машарипов рассказал, что выбрал клуб Reina случайным образом. Изначально он планировал устроить нападение на центральной площади Таксим. Преступник изменил цель атаки из-за усиленной охраны на площади.

Теракт в стамбульском клубе Reina произошел в новогоднюю ночь. Его жертвами стали 39 человек. Ответственность за нападение взяли на себя боевики ИГИЛ.