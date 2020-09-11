Жителя Сузака обвинили в убийстве. Он жалуется на давление со стороны прокурора

Жителя Сузакского района Джалал-Абадской области обвинили в соучастии в убийстве. Но его родственники утверждают, что он невиновен.

В 24.kg обратилась Молсулуу Таалайбекова, дочь жителя Сузака Таалайбека Тавалдиева. Девушка сообщила, что ее отец проходил свидетелем по делу об убийстве, однако его сделали обвиняемым и посадили в СИЗО.

Она считает, что сотрудники областной прокуратуры оказывали давление на следователей и потребовали, чтобы ее отца посадили в тюрьму.

Как рассказала Молсулуу Таалайбекова, 21 декабря 2019 года к ее отцу пришли односельчане Бакыт и Асан (имена всех героев изменены). «Вместе с ним был неизвестный мужчина по имени Рустам. Он был избит. Все трое были пьяны. Мужчины рассказали, что Рустама избили, так как он является скотокрадом, и что хотят его сдать милиции. Отец спросил, зачем они привели его к нему домой, а не повели в милицию. Те ответили, что у них села батарейка на телефоне и попросили мобильный папы, чтобы сделать звонок. Отец сам вызвал милицию и ушел по своим делам, оставив их», — рассказала она.

Спустя два дня он узнал, что побитого Рустама из местного РОВД в тот же день забрали в больницу, где он скончался от полученных побоев.

«В первых своих показаниях Бакыт и Асан указали, что с Рустамом они знакомы давно. В тот день выпивали вместе и избили его. Это подтвердила и продавщица магазина, которая видела их вместе. Также они указали, что мой отец к избиению Рустама никакого отношения не имеет», — пояснила Молсулуу Таалайбекова.

По ее словам, через месяц мужчины изменили свои показания и стали требовать у Таалайбека Тавалдиева 500 тысяч сомов с условием, что они не будут упоминать его имя на следствии и в суде. «Папа отказался, объяснив тем, что он не совершал преступления. Услышав это, они стали обращаться в различные инстанции, заявляя, что у них был третий соучастник», — рассказала Молсулуу Таалайбекова.

«6 сентября отца вызвали в милицию, предъявили обвинение и водворили в СИЗО по выдуманным показаниям Бакыта и Асана», — сообщила девушка.

Таалайбек Тавалдиев подозревается в совершении преступлений по сатье 130 «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» УК КР.

При этом у следствия нет никаких доказательств. Он был единственным кормильцем в семье. Мама больная, у нее сахарный диабет и больное сердце. Молсулуу Таалайбекова

Молсулуу Таалайбекова добавила, что Асана перевели в психиатрическую больницу города Майлуу-Суу. «Но он продолжает давать показания против отца. Бакыт на последнем допросе признался, что на следствии лжесвидетельствовал, так как на него давили и обещали освободить от ответственности», — рассказала она.

Родственники Таалайбека Тавалдиева выходили на акцию протеста к зданиям Джалал-Абадского горсуда и Сузакского райсуда, где требовали справедливости. Они также обратились с открытым письмом на имя президента, в Генпрокуратуру, Совет безопасности и ГКНБ с просьбой взять дело под свой контроль.

Прокурор отдела информации и связи с общественностью Генпрокуратуры Эрмек Асанов в беседе с 24.kg опроверг информацию о том, что заместитель прокурора Джалал-Абадской области оказывает давление на следователей. «Обвинения в адрес заместителя прокурора необоснованны», — сказал Эрмек Асанов.

Версию следственного органа получить редакции не удалось, так как местный прокурор в рамках своих полномочий направил дело из УВД Джалал-Абадской области в ГКНБ.

«Если местный прокурор находит основания для перевода дела в какой-либо следственный орган, у него есть на это полномочия. Причины могут быть разными. Такая практика применяется часто», — заключил Эрмек Асанов.

В ГКНБ заявили, что дело поступило только вчера. Следователь еще не успел ознакомиться с материалами.