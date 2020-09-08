Барак без окон, туалета, отопления. Как в селе Западном учатся маленькие дети

Старый барак с выбитыми стеклами, обшарпанными стенами и полом, скудная мебель, место которой давно на свалке, крохотные печки — в такой «школе» занимаются 60 детей в селе Западном.

О том, что старый дом с потрескавшейся штукатуркой — это начальная школа, снаружи ничего не говорит. Даже стандартной вывески «Добро пожаловать!» нет. Зато деньги на свежий баннер с номером избирательного участка нашли.

Занимаются дети, судя по всему, только в одном кабинете. За партой — по три стула. Второй кабинет подготовили для голосования, которое пройдет только 4 октября. На этот случай достали кумачовую скатерть. Дни до выборов тут считают, как до Нового года.

Маленькие квартиранты

Старая кирпичная школа без фундамента развалилась, по словам местных жителей, около 25 лет назад. Просто рухнула во время каникул, поэтому обошлось без жертв. С того времени дети кочевали по «квартирам». Последний барак жители выкупили сами на собранные деньги.

Ни отопления, ни водопровода, ни нормального туалета здесь нет. У столовой поставили обычные умывальники. Печки зимой сильно дымят. Дети этим дышат. Негде проводить мероприятия.

«Однажды новогодний утренник организовали прямо на улице, в снегу. Рядом со школой строится большой скотный двор. В таких условиях учатся наши «цветы жизни». Прихожу на линейку, вижу детей нарядных, с бантами и цветами, и мне стыдно, потому что мы, взрослые, не можем им обеспечить нормальное образование», — возмущена директор общественного фонда имени Зиты и Гиты Резахановых Зумрият Резаханова.

Работают в этой школе, по ее словам, две молодых, грамотных и амбициозных учительницы, у которых есть много планов. Пока есть.

Забытая стройка

После многолетних обращений к чиновникам просьбу хуторян услышали. Новую школу на 150 мест включили в титульный список. В 2015 году начали рыть котлован, год спустя заложили капсулу, а еще через год стройка встала. Деньги кончились.

«Эта школа включена в список 14 образовательных учреждений, которые должны были построить за счет «Джеруя». То есть «Джеруй» деньги выделил, но использовали их, очевидно, не по целевому назначению, — предполагает Зумрият Резаханова. — Мы регулярно пишем обращения в госорганы, получаем отписки, что когда-нибудь у нас тут будет город-сад. Сначала школу обещали построить в 2018 году, а теперь уже ничего не обещают. Кирпич при этом уже сыплется, верхние ряды уже снимали, снова придется переделывать».

«В первый год выделили 11 миллионов сомов, залили фундамент, но начались Всемирные игры кочевников, деньги туда ушли. При составлении сметы на 2020 год глава Джаны-Джерского айыл окмоту сказал, что на постройку школы выделят 20 миллионов сомов. Но ни одной копейки не дошло. Все на борьбу с коронавирусом, наверное, направили», — говорит староста села Курбан Раджабов.

«Когда залили фундамент, железные штыри торчали целый год. За детьми не углядишь, они играли тут иногда. Один мальчишка упал и чуть без глаза домой не пришел, весь в крови был», — добавляет другой житель.

Местные жители просят власти создать комиссию, которая изучит, сколько средств на самом деле тут вложено. Кстати, стройку развернули на месте бывшего стадиона. «Раньше вся молодежь здесь собиралась, — вспоминают люди. — Какое-то единение было, в футбол вместе играли, волейбол. Турники, канаты — все было. Пять лет назад они у нас забрали даже эту маленькую радость. Прежняя школа была за ограждением».

Долгий путь в школу

4 километра

В Западном барачная школа рассчитана только на начальные классы, остальные ездят в соседнее село Джаны-Джер за. Но и там школа переполнена. Вместо 950 учеников обучается 2,1 тысячи. Больше 250 учащихся приезжают из близлежащих поселков. Спецтранспорта нет.

«Если маршрутка едет полной из Джаны-Пахты, то школьников не берут, ведь водителю выгоднее набрать пассажиров до Бишкека. Бусы забиты под завязку. Однажды я следом ехал за бусом. Его тряхнуло на яме, дверь отскочила, и ребенок вылетел на обочину. Повезло, что трава высокая была. Начал ругать водителя, а тот огрызается. Переживаем за своих детей», — отмечает староста.

«Пока до школы доберешься, уже и учиться не хочется, — признается девятиклассник Адиль. — Выходишь из дома за полтора часа, зимой — еще темно, по снегу первым тропинку прокладываешь. Если попуток и маршруток нет, идешь пешком в дождь и снег, опаздываешь, приходишь в школу — ноги мокрые. В классах до 40 человек, сидим в маленьких кабинетах по трое за одной партой, а бывает и по четверо».

Где деньги?

В Джаны-Джерском айыл окмоту разводят руками: этот вопрос не к нам. Тендер проводило управление капитального строительства (УКС) Чуйской области.

«По тендерной заявке предусмотрено 37,5 миллиона сомов. Все средства — государственные, денег спонсоров и инвесторов нет. На сегодня выделили 14 миллионов, из которых освоено 6,1 миллиона. Еще необходимо 23,4 миллиона сомов. Подрядчиком изначально было ОсОО «Кербен курулуш жол», его председатель скончался, возводила стены другая компания — «МоноСтрой». Мы обращались и в Минобразования, и УКС, Сокулукский акимиат, но воз и ныне там», — проинформировала 24.kg главный специалист по земельным вопросам Валентина Коротоножко.

Завотделом госзакупок и инфраструктуры Минобразования Бакыт Кадыркулов выезжал на место с главой ведомства. «С ситуацией знакомы, писали бесконечно письма и в Госстрой, и Минфин, и правительство. У Минобразования нет функций распределения средств, мы только вносим предложения и мониторим процесс. Возможно, ведутся какие-то разбирательства. Это уже вопрос к Госстрою», — поясняет он.

Связаться с Госстроем на момент публикации не удалось.

Завотделом заверяет: главный принцип в последние годы — не размножать долгострой, а завершать ранее начатые стройки.

Но проблема остается. «К сожалению, отдельный депутат, возможно, заставляет путем давления строить школу или бывают непредвиденные ситуации в виде стихийных бедствий. Где-то произошло землетрясение, и школа пришла в аварийное состояние. Поэтому запланированный объект отходит на второй план, а начинается возведение этой аварийной школы. Из года в год такая проблема», — признается чиновник.