Кырчын, ипподром и Центр кочевой культуры. В каком состоянии сегодня объекты ВИК

Дважды проведенные Игры кочевников открыли для туристов новое место отдыха в Иссык-Кульской области — Кырчын. Оно стало популярным не только у иностранных, но и у внутренних туристов. Но вместо того, чтобы развивать потенциал урочища, власти просто забыли про его существование.

Проехать только на танке

В результате поехать в горы стало возможным даже на самой маленькой и низкой малолитражке.

Главным плюсом II Всемирных игр кочевников стали отремонтированные дороги в Григорьевском и Семеновском ущельях. Да, их не асфальтировали. Но, по крайней мере, горные трассы расширили и выровняли.

Благодаря этому поток туристов в ущельях вырос. Правда, ненадолго. Ведь дороги нужно поддерживать в хорошем состоянии регулярно. Однако в прошлом году ремонта не было, как и в этом. В итоге трасса начала разрушаться.

И если проехать по самим ущельям еще можно, то вот переезд из одного в другое — испытание не для слабых. Дорогу местами размыло так сильно, что проехать можно только на хорошем внедорожнике. Обычной легковушке такое путешествие может оказаться не по зубам.

К слову, нельзя сказать, что дорогу совсем уж не содержат. Поддерживать ее в надлежащем виде пытаются. Например, ямы в Семеновском ущелье решили залатать... глиной. Неординарное решение. Но вполне себе жизнеспособное. Всяко лучше, чем ехать, постоянно попадая в ямы.

Впереди еще осень и зима с дождями. Это значит, что качество трассы будет только ухудшаться. И уже на следующий год ездить здесь станет еще тяжелее. И на путешествие по ущельям решится уже гораздо меньше народу.

Популярность вопреки разрухе

Тяжелее всего смотреть, как медленно, но верно разрушается урочище Кырчын. Если написать в поиске Google «Всемирные игры кочевников», то появятся сотни фотографий. И многие из них будут именно с Кырчына.

Величественные ворота, балбалы, юрты, сцена в кочевом стиле — все это хорошо запомнилось даже тем, кто на ВИК не был, но случайно видел рекламу или новостные репортажи с Игр.

Однако через два года от былого величия этногородка почти ничего не осталось.

Балбалов уже практически нет. Деревянные ворота постепенно разрушаются. В относительно хорошем состоянии остались только сцена и трибуны. Но и этого, оказывается, достаточно, чтобы туристы ехали сюда отдыхать.

Сейчас на участке местные жители организовали конные прогулки. Можно даже резво пуститься в скач. Благо, что территория этногородка вполне позволяет это делать.

Место пользуется популярностью. Когда мы заехали в Кырчын, там уже отдыхали несколько десятков человек. В беседе они признались, что узнали об урочище после первых Игр кочевников и с тех пор приезжают сюда отдыхать каждый год.

«Место шикарное. Такие просторы! Есть и равнина, и горы совсем рядом. Тут очень удобно отдыхать целой компанией. Каждый точно найдет себе занятие для души. Единственное, хотелось бы, чтобы здесь создали хотя бы минимальные условия для туристов: провели в городок электричество, обновили постройки, поставили туалеты. Это ведь несложно. Линия электропередачи проходит совсем рядом. Да и другие постройки были во время ВИК, надо только отремонтировать», — признается бишкекчанка Каныкей.

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И ведь это действительно так. Люди едут посмотреть именно этногородок. Им это интересно. И неважно, проводятся на Иссык-Куле Игры кочевников или нет. В урочище Кырчын приезжают посмотреть не конноспортивные игры, а узнать и увидеть больше кочевой культуры.

Но государство не готово вложить даже минимальные средства, чтобы развить это направление. А ведь нам постоянно твердят, как планируют развивать туристическую отрасль. По тому, как относятся к объектам ВИК, становится понятно, что власти не могут сохранить даже то, что есть. Не говоря уже о строительстве новых объектов.

Опустевший ипподром

Ипподром частенько пустовал и в прежние годы. Вспышка коронавируса усугубила ситуацию.

Самый скандальный и самый используемый объект Всемирных игр кочевников — ипподром в селе Бактуу-Долоноту. Его перестраивали дважды. Каждый раз возбуждались уголовные дела.

В прошлые годы тут хотя бы периодически проводили национальные конноспортивные игры, устраивали концерты. Однако в этом году действует запрет на любые массовые мероприятия. Поэтому площадка пустует.

Изредка сюда заезжают туристы. Но, кроме катания на лошадях, предложить здесь больше ничего не могут.

Пустует и Центр кочевой культуры и цивилизации, построенный по инициативе бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Он возведен далеко от основных объектов ВИК, и, кроме небольшого количества музейных экспонатов, здесь больше ничего и нет.

За два года, которые прошли с момента последних Игр кочеников, территория центра поросла травой. Видно, что посетители здесь бывают крайне редко. Ухаживать должным образом и облагораживать территорию, похоже, никто не спешит.

Всемирные игры кочевников проводились в том числе и для того, чтобы развить туристический потенциал Иссык-Кульской области. Потрачены сотни миллионов сомов на строительство и рекламу. Игры стали брендом, а основные объекты — узнаваемыми туристическими местами. Чтобы еще долгие годы получать дополнительную прибыль от ВИК, нужна была самая малость — минимальные вложения для поддержания инфраструктуры и реклама.

Но Игры кочевников закончились, и про объекты забыли, как и про вложенные средства. Довольно странное и недальновидное решение государства с колоссальным дефицитом бюджета.