Скандал в ГИК. Сотрудники судятся и жалуются на необоснованные увольнения

В Ленинском районном суде проходит разбирательство по делу о незаконном увольнении сотрудников Государственной ипотечной компании. Об этом 24.kg сообщили они сами.

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По их словам, они неоднократно писали открытые обращения на имя президента Сооронбая Жээнбекова. По словам бывшего пресс-секретаря ГИК Нуриды Имаралиевой, она была уволена из-за личной неприязни к ней председателя правления Элмиры Абжапаровой.

«Самое примечательное, что увольнение совпало с выходом в эфир моего интервью в СМИ, где я подтвердила, что морально-психологический климат в компании оставляет желать лучшего, в кадровой службе множество нарушений, подтвержденных проверками Гостехинспекции по охране труда и трудовых отношений», — сказала Нурида Имаралиева.

Она также отметила, что принудительно уволен начальник отдела мониторинга Алмаз Даакыбаев. «Он написал официальное обращение председателю надзорного органа — совета директоров Асейину Аракееву, что Элмира Абжапарова запугивала уволить его по статье, если он не уйдет по собственному желанию. Спустя несколько дней члены правления вызвали специалиста сектора развития регионов Чинару Турдалиеву и ее тоже попросили написать заявление об уходе по собственному желанию, сфабриковав фиктивный акт, что Турдалиева во время пандемии коронавируса отказалась консультировать посетителей без маски», — рассказывает пресс-секретарь.

На саму Нуриду Имаралиеву, по ее словам, тоже сфабриковали нарушения и вынесли замечание за то, что она якобы не предоставила план работ на первый квартал. «Хотя фотографии переписки с внутренней почты ГИК доказывают обратное: 17 марта 2020 года я повторно предоставила план и отчет за четвертый квартал... После попытки дважды незаконно меня уволить я подала в суд, в процессе адвокаты выявили, что правление ГИК еще раз нарушило законодательство КР, а именно статью 84 Трудового кодекса, в котором прописано: сокращение работников и увольнения по статье осуществляются лишь после письменного согласия представительного органа работников», — отметила Нурида Имаралиева.

Выяснилось, что 1 августа 2020 года правление компании сократило 15 сотрудников, некоторые из которых ранее писали письмо президенту и всем соответствующим органам.

В суде озвучено, что, согласно статье 84 Трудового кодекса КР, сокращение работников осуществляется лишь с письменного согласия представительного органа — в случае с ГИК таковым является секретарь Нурсултан Исраилов. В случае увольнения по статье тоже необходимо письменное согласие представительного органа работников, чего не было применено в отношении пресс-секретаря Нуриды Имаралиевой.

«Самое шокирующее: Элмира Абжапарова официально ответила суду, что коллективного договора не существует. На судебном заседании 2 сентября сам председатель общего собрания представительного органа Алмаз Даакыбаев подтвердил, что 26 февраля он был избран и лично подписывал коллективный договор в конференц-зале ГИК в присутствии 29 сотрудников. Он также сообщил, что со стороны работодателя коллективный договор был подписан экс-председателем Госипотечной компании Бактыбеком Шамкеевым. Это зафиксировано протоколом № 2 от 26 февраля 2020 года», — сообщила Нурида Имаралиева.

Она просит соответствующие органы обратить внимание на этот факт. «Если нет коллективного договора, то на каком основании сотрудникам оплачивается корпоративная связь, ежегодно выдаются новогодние подарки, финансируются спортивные мероприятия и выплачиваются компенсации в размере трех окладов? Или все-таки он существует и в интересах Абжапаровой скрыть факты получения надбавок и материальной помощи. Все это можно легко проверить по бухгалтерии компании», — говорит Нурида Имаралиева.

Отметим, что ГСБЭП возбудило уголовное дело на руководство ГИК. В компании сообщили, что главный бухгалтер Айнура Кумушбекова ушла в отпуск без содержания. Для комментариев она пока недоступна.