Синдром Кавасаки в КР не зарегистрирован, но Минздрав готовится к его лечению

В Кыргызстане разрабатывается руководство об особенностях воздействия коронавирусной инфекции на детей с возможными проявлениями осложнений в виде синдрома Кавасаки. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, создана специальная экспертная рабочая группа из опытных детских специалистов (педиатры, гематологи, кардиологи, кардиоревматологи, ревматологи, реаниматологи).

Накануне на заседании экспертной рабочей группы обсуждались методы профилактики, диагностики и лечения возникающих заболеваний у детей.

По словам заместителя министра здравоохранения Бакыта Джангазиева, ведомство готовится к выявлению, лечению и профилактике этого опасного заболевания в КР. «Раньше, если мы думали, что COVID-19 опасен для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, то сейчас поступает информация, что есть случаи тяжелого течения среди детей. Поэтому были разработаны рекомендации для лечения коронавирусной инфекции у детей, которые были отражены в четвертом клиническом протоколе. Также есть необходимость выделения в отдельный блок синдрома Кавасаки в сочетании с COVID-19. В связи с этим была создана экспертная рабочая группа по разработке документа, который поможет врачам в диагностике и лечении данного заболевания у детей. Стоит отметить, что на сегодня синдром Кавасаки в республике не зарегистрирован», — рассказал он.

В Минздраве добавили, что работа экспертной рабочей группы не ограничивается только синдромом Кавасаки. Как подчеркнула врач-педиатр Венера Шукурова, в осенне-зимний период необходимо подготовиться ко всем возможным заболеваниям. «Мировая практика показывает, что 10 процентов людей, инфицированных COVID-19, — дети. У 2 процентов из них диагноз подтвержден клинически. У 1 процента зараженных заболевание протекает тяжело. Такая статистика не должна нас успокаивать. Педиатры должны быть готовы к любой ситуации. Четвертый протокол по выявлению, лечению и профилактике коронавируса и других опасных заболеваний включает раздел о детях. Работа будет вестись в соответствии с ним», — заметила она.

По мнению экспертов рабочей группы, плановая иммунизация детей и грудное вскармливание — один из способов предотвращения опасных заболеваний.

В настоящее время Республиканский центр иммунопрофилактики проводит плановую вакцинацию населения. В рамках мероприятий по грудному вскармливанию в родильных домах во всех регионах страны постоянно работают над повышением осведомленности.

Синдром Кавасаки — остро протекающее системное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением средних и мелких артерий. Клинические проявления: лихорадка более трех дней, изменения слизистых оболочек кожи, лимфатических узлов, возможное поражение коронарных и других висцеральных артерий. Наиболее часто встречается у детей раннего возраста и до пяти лет. Синдром Кавасаки является ведущей причиной формирования аневризмы коронарных артерий, что может привести к развитию инфаркта миокарда.

В настоящее время Кавасаки-подобный синдром, синдром мультисистемного воспалительного ответа, диагностирован как у детей раннего возраста, так и у подростков, перенесших COVID-19.