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Общество

Венгерскому лоукостеру Wizz Air предложили открыть прямой рейс в Кыргызстан

Венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air предложили открыть прямой авиарейс в Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, предложение озвучил посол Кыргызстана в Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии Бакыт Джусупов во время рабочего визита в Будапешт 27-28 августа.

Отмечается, что посол обсудил с представителями венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air открытие прямого авиасообщения между Кыргызстаном и Венгрией. Также он провел переговоры о сотрудничестве с мэрией Будапешта и одной из фармкомпаний.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163825/
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