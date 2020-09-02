Венгерскому лоукостеру Wizz Air предложили открыть прямой рейс в Кыргызстан

Венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air предложили открыть прямой авиарейс в Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, предложение озвучил посол Кыргызстана в Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии Бакыт Джусупов во время рабочего визита в Будапешт 27-28 августа.

Отмечается, что посол обсудил с представителями венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air открытие прямого авиасообщения между Кыргызстаном и Венгрией. Также он провел переговоры о сотрудничестве с мэрией Будапешта и одной из фармкомпаний.