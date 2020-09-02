Избиение старика в Базар-Коргоне. Потерпевший простил обидчика

В Базар-Коргонском районе избитый неизвестными пенсионер написал встречное заявление. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что уголовное дело направили в суд.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство». Милиция установила личность подозреваемого. Им является 60-летний житель Базар-Коргонского района Э.О. Потерпевший написал встречное заявление и простил обидчика. Несмотря на это, расследование уголовного дела завершено и направлено в суд», — сообщили редакции.

Напомним, 10 июля неизвестные избили 90-летнего пенсионера Аваза Кыргызбаева. После нападения мужчину госпитализировали и прооперировали.