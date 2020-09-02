Третий год в Кыргызстане идет реконструкция автодороги Бишкек — Кара-Балта. По идее работы должны уже заканчивать. Но реальность такова, что в этом году ждать завершения проекта не стоит.

Ремонт в Сокулукском районе только начали, что превращает поездку в столицу для жителей северной части Чуйской области в настоящий ад.

Если пошел дождь, то ситуация на дороге становится неуправляемой.

Не спасают ее даже сотрудники ГУОБДД, дежурящие на самых сложных участках. Пробки в одну и в другую сторону растягиваются на несколько километров.

Проехать Сокулук и выжить

Выезд из Бишкека отремонтировали еще в прошлом году. Теперь проезжать здесь — одно удовольствие. Дорога гладка и ровная, на встречку никто не выскакивает, ведь установили разделители. Правда, счастье заканчивается быстро. Ближе к Шопокову машины начинают ехать гораздо медленнее. Именно на этом участке начали снимать асфальт.

«В прошлом году работы шли активнее. Дорожники работали круглосуточно. А в этом году работы ведут только днем. Ночью редко когда встретишь участок, где что-то делают. Столько времени потеряли из-за карантина, но даже после него не особо торопятся. Обещанного в этом году завершения работ точно можно не ждать», — вздыхает местный житель Жаныбек.

Оно и понятно. Мужчина работает таксистом. Возит людей из Сокулука в Бишкек. Разбитая дорога явно не добавляет ему оптимизма.

«Здесь еще ладно. А вот в Сокулуке в час пик что творилось буквально неделю назад. Это ужас просто. Там только начали ремонтировать дорогу, пошел дождь. Образовалась пробка на несколько километров в обе стороны. Это был какой-то кошмар», — вспоминает Жаныбек и показывает фотографии того дня.

На фото даже и не разобрать, где какая полоса движения. Все смешалось. Везде куча машин, грязь и лужи. Жаныбек признается, что такая картина практически на каждом участке, где начинают снимать асфальт.

«Я понимаю, что дорогу нужно делать. Но мы третий год терпим неудобства. Надеялись, что в этом году точно все закончат. Но, судя по тому, как идут работы, нам и следующий год терпеть пробки и грязь. Конечно, водителям это не нравится. Я практически весь заработок трачу на ремонт машины, а мне еще семью кормить надо», — возмущается Жаныбек.

Большая часть пути по одной полосе

За Сокулуком ехать комфортнее. Правда, и здесь еще идет ремонт. За лето строители успели положить асфальт на большом промежутке. Но большую часть пути все равно приходится ехать только по одной полосе.

За три года жители северной части Чуйской области научились безошибочно определять участки, где скоро будет грязь и большие пробки. Как у них это получается? Все просто. Если посередине дороги появились небольшие бетонные блоки, скоро на участке будут снимать асфальт. И тут каждый решает для себя — морально готовиться к торчанию в пробке или искать возможные варианты объезда.

В начале Московского района дорога тоже не радует. Да, на основной части трассы уложили асфальт на одной полосе. Но проезжать село Беловодское по-прежнему сложно. В его центре активно строят подземный пешеходный переход.

В других частях заливают асфальт. Это тоже становится причиной пробки. Ведь рабочим необходимо полностью расчистить дорогу, залить ее горячим битумом и только потом укладывать асфальт. И обязательно найдутся «герои», которым срочно надо проехать по только что уложенному и еще даже не укатанному асфальту.

Любые крупные работы на дороге тут же приводят к тому, что участок плотно встает в пробке. Местные жители уже знают все возможные и невозможные объезды, чтобы при необходимости быстро преодолевать сложные участки. Правда, есть одно «но»: ты никогда не знаешь, на каком участке подрядчик решит завтра укладывать асфальт. Потому каждая поездка — тот еще сюрприз.

Ложка меда

Есть, правда, и хорошие новости. Регулярные жалобы автомобилистов на ямы в селе Александровка дали результаты. Сейчас ездить здесь более чем комфортно. Сначала даже удивляешься: а ямы-то куда делись.

Заодно понимаешь, что решение установить разделительные бордюры правильное. Это действительно способно сохранить десятки жизней. И регулярные аварии, которые происходили на дороге весной и в начале лет, тому подтверждение.

Там, где основные работы завершили, занимаются обустройством обочины. Устанавливают новые поливные арыки, определяют остановочные пункты. Строят и пешеходные аллеи.

Участок Бишкек — Кара-Балта реабилитируют в рамках проекта «Улучшение транспортного коридора Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества 3 (автомобильная трасса Бишкек — Ош, фаза 4)». Планировалось, что работы завершат в этом году. А 2021-й отводили на устранение дефектов. Но жизнь показывает, что завершения фееричной стройки пока можно не ждать.