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Общество

Разжигавшего межнациональную рознь Даниэля Ажиева признали невменяемым

Обвиняемого в разжигании межнациональной розни Даниэля Ажиева признали невменяемым. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Такое заключение вынесла судебно-психиатрическая экспертиза.

«После получения заключения уголовное дело прекратили. Милиция передала материалы в суд, чтобы направить Даниэля Ажиева на принудительное лечение. Суд направил обвиняемого в психиатрическую клинику в селе Жаны-Жер», — сообщили редакции.

Напомним, что Даниэль Ажиев раздал гуманитарную помощь малоимущим после того, как власти объявили о чрезвычайной ситуации. Пользователи социальных сетей раскритиковали его. После чего организатор студии вебкам-моделей выложил видео, где оскорбил кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163565/
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