В Кыргызстане на строительство школ и больниц выделили более 1 миллиарда сомов

В Кыргызстане на строительство социально-культурных объектов предусмотрено 1 миллиард 117 миллионов 700 тысяч сомов. Об этом на брифинге сообщил директор Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урматбек Кокочаров.

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По его словам, на эти деньги построят 129 социальных объектов, в том числе три больницы и 43 объекта водоснабжения. А еще на 12 — сделают капитальный ремонт.

«В частности, будут построены спортзалы, спорткомплексы, школы, детские сады, больницы. К 1 сентября сдадут в эксплуатацию 11 школ в Таласской, Чуйской, Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской областях. Сейчас ведется реконструкция 14 объектов здравоохранения, еще два построят — в селе Чайчы Кара-Суйского района и Джалал-Абаде. Их строительство завершат в ноябре. Еще три инфекционные больницы построят в Бишкеке, Оше и Нарыне, девять больниц отремонтируют», — сказал Урматбек Кокочаров.