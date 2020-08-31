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Общество

Мэрия обещает освободить центр Бишкека от частных бусов. Какие маршрутки уберут

Согласно постановлению правительства мэрия Бишкека должна была разгрузить центральную часть города до 30 июня 2019 года. В частности, предлагалось разрешить движение в квадрате, ограниченном проспектом Чуй, улицами Ибраимова, Боконбаева и бульваром Молодой Гвардии, только легковому и общественному муниципальному транспорту. Прошел год прежде чем столичные чиновники вновь вернулись к наболевшей проблеме.

Как сообщили в муниципалитете 24.kg, первый этап разгрузки центра предполагает изменение схемы движения маршруток № 100, 104, 130, 137, 152, 169, 170, 179, 195, 202, 203, 216, 224, 230. Они будут передислоцированы в жилмассивы и другие районы Бишкека.

Освобождение проезжей части центра столицы от маршруток последует после того, как город получит новые автобусы для нужд общественного транспорта.

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Напомним, после долгих споров в конкурсе на приобретение новых автобусов победила китайская компания Zhengzhouyutongbus Co. Она предложила 657 миллионов 977 тысяч 785 сомов за 100 автобусов. В прошлом году эта фирма поставила в Бишкек 60 автобусов на природном газе.

Автобусы новые, 2020 года выпуска. Общая вместимость — более 70 человек, количество сидячих мест — не менее 26 пассажиров. Они с низким уровнем входа, оснащены пандусами и площадкой для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В новых автобусах предусмотрена возможность установки валидаторов для «Электронного билетирования в общественном транспорте».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163495/
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