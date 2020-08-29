Жители города Ош просят огородить канал, где тонут дети. Власти не реагируют

Жители Оша просят огородить канал Ак-Буура — Араван в микрорайоне «Туран». По данным МЧС, с начала года в нем утонули 13 человек, из них пятеро — дети до 12 лет.

Член инициативной группы Мээрим Асанова сообщила 24.kg, что с просьбой огородить канал они обращались в МЧС, МТУ, мэрию, городской кенеш, но нигде не получили поддержки. «Тогда мы пошли в международные организации. ЮНИСЕФ был готов покрыть 70 процентов расходов, но сначала городские власти должны профинансировать остальные 30 процентов», — рассказала Мээрим Асанова.

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Она отметила, что мэрия Оша в 2019 году письменно сообщила о готовности выделить нужную сумму с условием составить проектно-сметную документацию и предоставить необходимые документы (письмо от ЮНИСЕФ о выделении средств, ведомость собранных средств от населения для ограждения канала).

Мээрим Асанова рассказала, что письмо от ЮНИСЕФ и проектно-сметную документацию на 560 тысяч сомов они предоставили городскому управлению. «После ЮНИСЕФ попросил у мэрии документ о соглашении с Управлением капитального строительства о выполнении работ по ограждению. Мы, жители, между ними ходили и просили муниципалитет предоставить соглашение с УКС, но мэрия заявила, что им нужно показать оставшиеся 70 процентов суммы для ограждения канала. ЮНИСЕФ также просил показать сумму от мэрии. В итоге МТУ и городская мэрия оставили процесс без движения», — пожаловалась Мээрим Асанова.

Однако 24.kg в Ошском муниципалитете сообщили, что канал Ак-Буура — Араван и его обслуживание на балансе Управления водного хозяйства, а вопрос с ограждениями рассматривали со стороны УМЧС по городу Ошу.

Начальник управления водного хозяйства Руслан Абибуллаев 24.kg заявил, что управление не занимается ограждением каналов. «У нас в практике такого не было и не будет, наверное, в ближайшем будущем. И так денег не хватает. В населенных пунктах, если где-то вода будет протекать, этим занимаются местные власти или жители. Они скидываются или спонсора находят», — заключил он.

Жительница Оша Мээрим Асанова отправила редакции обращение главы МТУ «Туран» Равшана Мирзабаева от 17 апреля 2019 года в МЧС, где он просит принять меры по ограждению канала.

Но оказалось, и МЧС не занимается этим вопросом. «Ведомство проводит лишь защитные, берегоукрепительные мероприятия при появлении угрозы стихийных бедствий, паводков и селевых явлений. Ограждением канала или других быстротоков занимаются органы местного самоуправления либо комиссия гражданской защиты города», — рассказалив МЧС.