Духовное управление мусульман возобновляет жума намаз (правила посещения)

Духовное управление мусульман Кыргызстана разрешило проводить пятничные молитвы в мечетях. Об этом 24.kg сообщили в муфтияте.

Уточняется, что жума намаз возобновляется в ближайшую пятницу, 28 августа. Верующие могут посетить мечеть и читать молитву.

ДУМК настоятельно рекомендует прихожанам соблюдать санитарно-гигиенические правила, социальную дистанцию и иметь при себе дезинфицирующее средство.

Как отметили в муфтияте, в мечетях будут строго следить за соблюдением мер предосторожности.

Служители мечетей обязаны проводить дезинфекцию помещений и прилегающей территории на постоянной основе. Верующие должны строго соблюдать в мечети дистанцию 1,5 метра. Запрещаются рукопожатия и объятия.

Священнослужители не рекомендуют посещать коллективные молитвы детям, старикам, больным пожилого возраста, гражданам с инвалидностью во избежание заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией, поскольку они находятся в группе повышенного риска.

Пришедшим на жума намаз рекомендуется находиться там не более 15-20 минут, коллективные молитвы проводить во дворе мечети на открытом воздухе.