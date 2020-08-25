За проведение тоев и поминок рестораны в Оше оштрафованы почти на миллион сомов

В Оше на рынках не соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила. Об этом на брифинге сообщил вице-мэр южной столицы Асылбек Топчубаев.

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По его словам, на сегодняшний день в городе Оше от коронавируса и внебольничной пневмонии лечатся 33 человека. По мнению чиновника, говорить о том, что болезнь побеждена, нельзя.

«Сегодня коронавирус и внебольничную пневмонию в южной столице зарегистрировали у восьми человек. С начала пандемии в городе зарегистрировано 3 тысячи 300 случаев заболеваний COVID-19 и внебольничной пневмонии. Да, спад идет, но мы не можем сказать, что победили болезнь до конца, потому что каждый день эту инфекцию выявляют у людей. На центральных рынках по-прежнему много людей ходят без масок, не соблюдаются санитарные нормы», — сказал Асылбек Топчубаев.

Вице-мэр добавил, что в Оше, несмотря на запрет, проводят тои и поминки. Рестораны и кафе, в которых организуют такие мероприятия, регулярно штрафуют.

«Официального разрешения на проведение поминок и тоев нет. Однако действительно регистрируются случаи, когда их все же проводят. В целом штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил составили на 998 тысяч сомов. 80 процентов нарушителей — общепиты, кафе и рестораны», — отметил Асылбек Топчубаев.

Отметим, ранее в Кара-Суйском районе, несмотря на запрет, в ресторане «Баястан» был проведен той. Журналиста Kaktus.media Марата Уралиева, снимавшего мероприятие, вызвали на допрос в милицию.