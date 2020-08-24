Дети, чьи родители неизвестны, будут получать ежемесячное пособие. Об этом на пресс-конференции сообщил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров.

«Есть случаи, когда детей оставляют и мы не можем установить их родителей, такие дети были лишены пособий. Теперь они смогут получать их до достижения 18 лет. Средства будут накапливаться на специальных счетах, и по достижении совершеннолетия дети смогут получить их и вступить в жизнь с определенной финансовой поддержкой», — отметил он.

По данным Минтруда, в настоящее время в Кыргызстане 42 ребенка, у которых оба родителя неизвестны. Они будут получать 2 тысячи сомов в месяц.