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Общество

Дети, чьи родители неизвестны, будут получать ежемесячное пособие

Дети, чьи родители неизвестны, будут получать ежемесячное пособие. Об этом на пресс-конференции сообщил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров.

«Есть случаи, когда детей оставляют и мы не можем установить их родителей, такие дети были лишены пособий. Теперь они смогут получать их до достижения 18 лет. Средства будут накапливаться на специальных счетах, и по достижении совершеннолетия дети смогут получить их и вступить в жизнь с определенной финансовой поддержкой», — отметил он.

По данным Минтруда, в настоящее время в Кыргызстане 42 ребенка, у которых оба родителя неизвестны. Они будут получать 2 тысячи сомов в месяц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163169/
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