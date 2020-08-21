Меклис Кошалиев возглавил футбольный клуб «Алга-Бишкек»

Муниципальное учреждение «Футбольный клуб «Алга-Бишкек» при управлении физкультуры и спорта столичной мэрии возглавил мастер спорта СССР по футболу Меклис Кошалиев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

В футбольной индустрии он работает уже 45 лет. Меклис Кошалиев начинал с простого игрока футбольных команд «Алга», «Алай», был тренером «Алги», главным тренером национальной сборной команды Кыргызстана по футболу, региональным представителем ФФКР по Бишкеку.

Отмечается, что спортивным директором футбольного клуба стал Азамат Исабеков.

Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Азиз Суракматов.