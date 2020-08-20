Суд признал увольнение замглавы управления госохраны Ралиса Касанова незаконным

Суды всех инстанций признали незаконным приказ Кашкара Джунушалиева об увольнении заместителя главы Главного управления государственной специализированной службы охраны МВД Ралиса Касанова. Об этом сообщил его адвокат Бактыбек Жумашев.

По его словам, суд удовлетворил иск Ралиса Касанова о взыскании в его пользу заработной платы за время вынужденного прогула.

Ранее МВД заявляло, что Ралис Касанов работал в милиции с поддельным военным билетом.

Бакытек Жумашев отметил, что Военная прокуратура, куда МВД передало результаты своей служебной проверки, состава преступления в действиях его подзащитного не нашла.

Напомним, что Ралиса Касанова уволили за нарушения служебной дисциплины, ненадлежащее исполнение обязанностей, допущение поборов и соучастие в вымогательстве денег у подчиненных.

Кроме того, бывшего заместителя главы ГУГССО обвинили и в том, что он скрыл судимость отца, совершившего особо тяжкое преступление. Суд восстановил Ралиса Касанова в должности. До ГУГССО он работал в службе внутренних расследований МВД. В марте 2019 года в отношении Ралиса Касанова возбудили уголовное дело. По версии следствия, экс-глава службы внутренних расследований работал в МВД, подделав военный билет.