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Общество

Главой Национального центра по предупреждению пыток назначен Бакыт Рысбеков

Главой Национального центра по предупреждению пыток назначили Бакыта Рысбекова. Об этом сообщили в организации.

НЦПП
Фото НЦПП. Главой Национального центра по предупреждению пыток назначили Бакыта Рысбекова

Уточняется, что конкурсный отбор директора и других сотрудников центра провели 17 и 18 августа. Решением координационного совета центра на должность директора избран Бакыт Рысбеков.

Новому директору для назначения на вакантные должности представили семь новых сотрудников.

Ранее Бакыт Рысбеков уже возглавлял этот центр. Он ушел с должности по истечении срока полномочий. Работал в коалиции «За демократию и гражданское общество» председателем.

Пост главы Наццентра по предупреждению пыток занимал Нурдин Сулайманов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162964/
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