Главой Национального центра по предупреждению пыток назначен Бакыт Рысбеков

Главой Национального центра по предупреждению пыток назначили Бакыта Рысбекова. Об этом сообщили в организации.
Уточняется, что конкурсный отбор директора и других сотрудников центра провели 17 и 18 августа. Решением координационного совета центра на должность директора избран Бакыт Рысбеков.
Новому директору для назначения на вакантные должности представили семь новых сотрудников.
Ранее Бакыт Рысбеков уже возглавлял этот центр. Он ушел с должности по истечении срока полномочий. Работал в коалиции «За демократию и гражданское общество» председателем.
Пост главы Наццентра по предупреждению пыток занимал Нурдин Сулайманов.