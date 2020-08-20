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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Суд по Историческому музею. Приговор первой инстанции оставлен в силе

В Бишкекском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате.

Коллегия по уголовным делам оставила в силе приговор первой инстанции бывшему премьер-министру Сапару Исакову.

Приговор в отношении экс-заведующей отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миры Карыбаевой также оставили в силе.

Напомним, Первомайский районный суд столицы (первая инстанция) признал виновным бывшего премьер-министра Сапара Исакова по статье 319 «Коррупция» УК КР и приговорил его к 18 годам лишения свободы. Он должен выплатить государству 247 миллионов 650 тысяч 281 сом.

Экс-заведующую отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миру Карыбаеву признали виновной по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Бывшая чиновница должна выплатить государству штраф в размере 260 тысяч сомов.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162921/
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