В Казахстане завершили доклинические исследования своей вакцины от COVID-19

В Казахстане на базе лаборатории фармакологических испытаний территориального филиала Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий города Алматы завершились доклинические исследования инактивированной вакцины против COVID-19. Об этом сообщают местные СМИ.

В пресс-службе центра сообщили, что вакцина была тщательно проверена на безопасность и токсическое воздействие на организм животных при введении больших доз. Кроме того, было установлено отсутствие аллергической реакции и раздражений в месте введения. Дана оценка влияния вакцины на работу внутренних органов животных.

По данным центра, результаты доклинического этапа исследования продемонстрировали, что казахстанская вакцина против COVID-19 не является токсичной, ее могут тестировать на людях-добровольцах. Необходимы дальнейшие широкомасштабные клинические исследования, чтобы она могла применяться для вакцинирования жителей республики.

Говорить о полной безопасности вакцины можно будет только после проведения всех этапов исследования, заключила кандидат биологических наук, доцент, заведующая алматинской лабораторией фармакологических испытаний Валентина Шнаукшта.

Разработкой вакцины против коронавируса занимаются во многих странах мира, в том чсиле в Китае, США, Франции, Британии.