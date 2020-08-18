В городе Ош завершилось строительство нового спортивного комплекса

В территориальном управлении «Манас-Ата» Оша завершилось строительство нового спортивного комплекса. Об этом 24.kg сообщили в мэрии южной столицы.

По ее данным, на территории комплекса имеются волейбольный и баскетбольный залы, залы для борьбы, гимнастики, для спортивно-боевых видов спорта (дзюдо и каратэ), а также фитнес-залы. Предусмотрены места для 200 зрителей, открытая волейбольная площадка.

«Кроме этого, спорткомплекс оснащен современными душевыми кабинками, созданы все необходимые условия для популяризации спорта среди населения. Также проведены работы по благоустройству территории современного здания», — отметили в городском управлении.

Напомним, закладка капсулы в фундамент этого спортивного комплекса состоялась 28 июня 2019 года. Он был построен за счет грантовых средств правительства Исламской Республики Иран. Сметная стоимость составила $927,8 тысячи.

Проект разработало ОсОО «Туматай». Строительные работы по объекту осуществила строительно-торговая компания из Ирана «Нику Абния Альбурз — Хит Ланд». В муниципалитете подчеркнули, что дата открытия спорткомплекса зависит от эпидемиологической ситуации в городе.