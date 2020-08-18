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Общество

Муниципальные парковки будут бесплатными в выходные и праздничные дни

Муниципальные парковки в Бишкеке будут бесплатными в выходные и праздничные дни. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, с 1 сентября их деятельность будет осуществляться согласно временному положению о порядке и условиях организации муниципальных платных парковок на территории Бишкека.

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Режим работы муниципальных платных парковок устанавливается с 8.00 до 20.00, кроме выходных и праздничных дней. Первые 15 минут стоянки — бесплатные. Официальный и единый тариф на муниципальных парковках и стоянках — 25 сомов вне зависимости от того, на какое время поставлен автомобиль. От оплаты освобождаются люди с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды 1-2-й групп), владельцы автотранспортных средств, обозначенных опознавательным знаком «Инвалид» и имеющие соответствующую отметку в регистрационных документах.

Определить муниципальную стоянку можно по специальному дорожному знаку, операторы одеты в специальные оранжевые жилеты с логотипом МП «Бишкекские парковки и стоянки», имеют при себе специальные бейджики, обязательно выдают талон с печатью об оплате.

Все фото- и видеофакты, вопросы по работе предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» можно направлять на номера: 0550760966, 0312547967.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162790/
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