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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев не будет баллотироваться в ЖК

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев не будет баллотироваться в Жогорку Кенеш, так же как и бывший глава МЧС Дуйшенкул Чотонов и экс-вице-спикер Асия Сасыкбаева. Об этом стало известно на съезде политорганизации.

штаба «Ата Мекен»
Фото штаба «Ата Мекен». Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев не будет баллотироваться в Жогорку Кенеш

«Мы выдвигаем новых молодых лидеров вперед. Пришло их время. Они понесут дальше знамя новой эры», — сказал Омурбек Текебаев.

Жанар Акаев, лидер партийного списка «Ата Мекен», подчеркнул, что решение Омурбека Текебаева не участвовать в выборах выглядит как ответственный и мудрый шаг.

«Выглядит как демонстрация высокой политической культуры. Хотя я считаю, что такие политики, как Омурбек Текебаев, должны быть в парламенте. Поэтому, с одной стороны, я сожалею, что Омурбек Чиркешович принял такое решение, с другой стороны, меня восхищает воля этого человека. Пример того, как можно пожертвовать собственными амбициями ради большой цели», — прокомментировал Жанар Акаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162738/
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