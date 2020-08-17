Выборы-2020. Лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев не будет баллотироваться в ЖК

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев не будет баллотироваться в Жогорку Кенеш, так же как и бывший глава МЧС Дуйшенкул Чотонов и экс-вице-спикер Асия Сасыкбаева. Об этом стало известно на съезде политорганизации.

Фото штаба «Ата Мекен». Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев не будет баллотироваться в Жогорку Кенеш

«Мы выдвигаем новых молодых лидеров вперед. Пришло их время. Они понесут дальше знамя новой эры», — сказал Омурбек Текебаев.

Жанар Акаев, лидер партийного списка «Ата Мекен», подчеркнул, что решение Омурбека Текебаева не участвовать в выборах выглядит как ответственный и мудрый шаг.

«Выглядит как демонстрация высокой политической культуры. Хотя я считаю, что такие политики, как Омурбек Текебаев, должны быть в парламенте. Поэтому, с одной стороны, я сожалею, что Омурбек Чиркешович принял такое решение, с другой стороны, меня восхищает воля этого человека. Пример того, как можно пожертвовать собственными амбициями ради большой цели», — прокомментировал Жанар Акаев.