В Таможенной службе ответили Эльдару Абакирову, который заявил о коррупции

Государственная таможенная служба выступила с заявлением в ответ на высказывания бывшего замминистра экономики Эльдара Абакирова о коррупции в таможенном секторе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Заявления Эльдара Абакирова, что якобы в сговоре с бизнесом «одежда» на Торугарте оформляется как «бананы» однозначно свидетельствуют о том, что он совершенно некомпетентен и несведущ в технологии совершения таможенных операций», — говорится в заявлении ГТС.

Отмечается, что Таможенная служба еще в 2012 году осуществила полную автоматизацию таможенных процессов. С интеграцией страны в Союз и по сегодняшний день наряду с другими таможенными службами стран ЕАЭС проводятся мероприятия по доработке и модернизации информационной системы в соответствии с новыми требованиями.

После этого Эльдар Абакиров вызвал председателя ГТС Алтынбека Торутаева на открытые дебаты.

Напомним, интервью Эльдара Абакирова под названием: «Я видел коррупцию своими глазами» опубликовало 11 августа издание Economist.kg. Бывший чиновник рассказал о ситуации в кыргызской экономике, коррупции в различных сферах, грантах, кредитной политике и действиях правительства.