Цифра дня. 156 тысяч 430 детей пойдут в первый класс в новом учебном году

156 тысяч 430 детей пойдут в первый класс в новом учебном году. Об этом на заседании правительства КР заявил министр образования и науки Каныбек Исаков, сообщили в пресс-службе кабмина.

Министр отметил, что в пяти городах прием в первые классы проводится через систему «Электронная запись детей в государственные и муниципальные общеобразовательные организации». В пилотном режиме она работает в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кызыл-Кие, Токмаке и Кара-Балте. В 2021 году планируется ее внедрение в других крупных городах и в нескольких районах.

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Данная система позволяет родителям зачислять своего ребенка в общеобразовательную школу с помощью специализированного программного обеспечения, получать мгновенный доступ к зарегистрированному в системе документу, отследить своевременность их исполнения, иметь возможность оперативно вносить исправления.

Всего в системе зарегистрировано 25 тысяч 309 заявок, из них принято в школы 19 тысяч 902 первоклассника: в Бишкеке — 12 тысяч 172 ребенка, Оше — 4 тысячи 116, Кара-Балте — 420, Токмаке — 1 тысяча 14, Кызыл-Кие — 996, Джалал-Абаде — 1 тысяч 184.

Напомним, ранее премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что первоклассники будут учиться в традиционном формате, ученики других классов — в онлайн-режиме.