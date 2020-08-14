Суд признал увольнение главы УВД Ленинского района Мадияра Кулуева незаконным

Приказ об увольнении экс-начальника УВД Ленинского района Мадияра Кулуева с понижением в должности признано незаконным. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде.

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Уточняется, что полковник милиции Мадияр Кулуев восстановлен в должности начальника Управления внутренних дел Ленинского района.

С МВД КР в пользу милиционера взыскана средняя заработная плата за время вынужденного прогула в размере 116 тысяч 214 сомов.

Напомним, Мадияра Кулуева уволили во время режима ЧП якобы за неподчинение приказу коменданта Бишкека Алмазбека Орозалиева. Сообщалось, что комиссия, созданная распоряжением ГУВД, выявила факты грубейших нарушений.