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Общество

Новый Парк здоровья в Бишкеке разрисовали вандалы

Вандалы разрисовали амфитеатр и брусчатку в новом Парке здоровья в Бишкеке. Об этом в микроблоге Twitter пишет мэрия столицы.

На фото видны надписи черной краской, которые испортили вид парка, официально еще не открывшегося. «Эх, ну зачем? Новый, совсем же новый парк», — подписали публикацию в муниципалитете.

Площадь нового парка составляет более восьми гектаров. В нем расположены спортивные площадки, велосипедные дорожки, амфитеатр на 300 мест, а также медпункт. На сегодня все работы завершены, в ближайшее время парк будет сдан в эксплуатацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162502/
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