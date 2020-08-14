Новый Парк здоровья в Бишкеке разрисовали вандалы

Вандалы разрисовали амфитеатр и брусчатку в новом Парке здоровья в Бишкеке. Об этом в микроблоге Twitter пишет мэрия столицы.

На фото видны надписи черной краской, которые испортили вид парка, официально еще не открывшегося. «Эх, ну зачем? Новый, совсем же новый парк», — подписали публикацию в муниципалитете.

Площадь нового парка составляет более восьми гектаров. В нем расположены спортивные площадки, велосипедные дорожки, амфитеатр на 300 мест, а также медпункт. На сегодня все работы завершены, в ближайшее время парк будет сдан в эксплуатацию.