В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались четыре человека

В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались четыре человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке скончался 1 человек, Ошской области — 1, Иссык-Кульской — 1, Таласской — 1.

Всего от коронавируса и внебольничной пневмонии скончался 1 тысяча 491 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.