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Общество

Мэрия Бишкека предложила горожанам высадить деревья в новом Парке здоровья

Мэрия Бишкека предложила горожанам принять участие в посадке деревьев в новом Парке здоровья. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, площадь новой зеленой зоны — более 10,5 гектара, ранее территория находилась в аренде и была неухоженной. Управления земельных ресурсов и землепользования и строительства мэрии законодательно вернули участки городу.

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«Во время посещения нового парка президент Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить ему имя Адинай Мырзабековой в память о медиках и волонтерах, внесших неоценимый вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции», — напомнили в мэрии.

В спортивной зоне парка обустроены волейбольное, баскетбольное, мини-футбольное поля. Спортивные площадки объединяются в один комплекс. Основной элемент зоны — спортивное ядро с футбольным полем — окольцован беговой дорожкой с резиновым покрытием длиной 600 метров для легкой атлетики. В новом парке появилась объемная шахматная площадка с фигурами, а, например, для международного фестиваля «ТЕНГРИ-мьюзик» под открытым небом уже построен амфитеатр. Проект парка создали специалисты Бишкекглавархитектуры совместно с горожанами.

В мэрии призывают всех помнить о самоотверженном труде каждого врача, медсестры и медбрата, санитара и волонтера в эпоху пандемии и посадить деревья. «Если вы тоже хотите принять участие в благоустройстве нового парка, приглашаем принять участие в нашей зеленой акции. План посадок, то есть какие именно деревья можно сажать, составила главный архитектор проекта, начальник отдела благоустройства и ландшафтной архитектуры Бишкекглавархитектуры Бактыгул Сарымсакова», — отметили в мэрии.

Заявки на посадку деревьев собирает директор МП «Городские парки» Калича Умуралиева, телефон: 0707777749.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162486/
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