18:53
USD 77.86
EUR 91.47
RUB 1.06
Общество

Национальный банк временно приостановил операции ОсОО Terem PAY

Национальный банк временно приостановил операции Общества с ограниченной ответственностью Terem PAY (Терем ПЭЙ). Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.

Прекратили оказание услуг:

  • по приему, обработке и выдаче финансовой информации (процессинг, клиринг) по платежам и расчетам третьих лиц участникам платежной системы, процессингового, клирингового центра ОсОО;
  • по приему и проведению платежей и расчетов за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях и электронных средствах, и способах проведения платежей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162415/
просмотров: 114
Версия для печати
Материалы по теме
От бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на миллион сомов
Большие очереди. Горожане просят банки Бишкека работать без перерыва на обед
Нацбанк хочет ввести в Кыргызстане свою платежную систему, наподобие Apple Pay
В Кыргызстане утвердили правила проведения платежей по QR-коду
Нацбанк предлагает внедрять режим временной администрации к платежным системам
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Китае распространяется новый вирус: 60&nbsp;человек заболели, 7&nbsp;&mdash; умерли В Китае распространяется новый вирус: 60 человек заболели, 7 — умерли
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 332 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;919 В КР выявили 332 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 919
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 278 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 40&nbsp;455 В КР выявили 278 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 40 455
Бизнес
Бесплатные медицинск&shy;ие консультации для абонентов MegaCom Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi и&nbsp;получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi и получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Вам надо сходить в&nbsp;больницу? Это можно сделать онлайн! Вам надо сходить в больницу? Это можно сделать онлайн!
Hyundai поддерживает футбол! Hyundai поддерживает футбол!
13 августа, четверг
18:50
Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов Mega...
18:43
Национальный банк временно приостановил операции ОсОО Terem PAY
18:30
14 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
Из-за коронавируса больше всего безработица вырастет в Оше и Чуйской области
18:02
«Северэлектро» планирует отключить электроэнергию у 10 тысяч бишкекчан