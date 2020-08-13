Национальный банк временно приостановил операции ОсОО Terem PAY

Национальный банк временно приостановил операции Общества с ограниченной ответственностью Terem PAY (Терем ПЭЙ). Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.
Прекратили оказание услуг:
- по приему, обработке и выдаче финансовой информации (процессинг, клиринг) по платежам и расчетам третьих лиц участникам платежной системы, процессингового, клирингового центра ОсОО;
- по приему и проведению платежей и расчетов за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях и электронных средствах, и способах проведения платежей.