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Общество

Платные парковки в Бишкеке. По проекту ГЧП возбуждено уголовное дело

По проекту государственно-частного партнерства в организации платных парковок в Бишкеке возбуждено уголовное дело. Об этом на онлайн-брифинге сообщил вице-мэр столицы Азиз Алымкулов.

Он напомнил, что еще в 2016 году муниципалитет инициировал проект ГЧП. «Из бюджета было выделено 9 миллионов сомов на разработку ТЭО, выбрана компания, которая является резидентом Испании. Но в итоге мы не увидели реальную работу по ГЧП, разработанному ТЭО, на наш взгляд, неполноценно», — отметил он.

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Азиз Алымкулов добавил, что мэрия Бишкека обратилась в правоохранительные органы по данному вопросу, направила свои доводы, почему считает, что работа компании и ряда лиц исполнена на ненадлежащем уровне.

«По нашему обращению возбуждено уголовное дело, сейчас идет следствие. Надеюсь, правоохранительные органы разберутся, где были проблемы и почему проект ГЧП не заработал», — отметил он.

Вице-мэр отметил, что мэрия продолжает работу по организации платных парковок и стоянок в Бишкеке. «До конца года планируем создать около 8 тысяч мест. В будущем в рамках ГЧП планируем организовать максимально возможное количество платных мест (до 50 тысяч). Но при этом должны сохраниться и бесплатные. Сейчас прорабатываем этот вопрос», — подчеркнул он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162390/
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