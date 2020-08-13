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Общество

Мэрия Бишкека обещает ликвидировать хаотичную парковку на улицах города

Отдельные полосы для движения общественного транспорта появятся на четырех улицах Бишкека. Об этом на брифинге в режиме онлайн сообщил вице-мэр Азиз Алымкулов.

По его словам, они появятся на улицах Токтогула, Киевская, Абдрахманова и проспекте Чуй.

«Вдоль отдельных полос планируем организовать парковочное пространство. До конца года перед муниципальным предприятием «Бишкекские парковки и стоянки» поставлена задача довести количество мест до 8 тысяч и увеличить прибыльность. Но прибыльность для нас стоит на втором плане. Главная задача — создать удобство для горожан, убрать хаотичную парковку и систематизировать дорожную схему», — отметил Азиз Алымкулов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162387/
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