В Бишкеке от двусторонней пневмонии умерла известная поэтесса Гульсайра Момунова

В Бишкеке на 83-м году жизни скончалась известная поэтесса и заслуженный деятель культуры Гульсайра Момунова. Об этом 24.kg сообщили ее родственники.

Фото родственников Гульсайры Момуновой. В Бишкеке на 83-м году жизни скончалась поэтесса и заслуженный деятель культуры Гульсайра Момунова

Уточняется, что причиной ее смерти стала двусторонняя пневмония.

Гульсайра Момунова родилась 30 декабря 1937 года в селе Кен-Арал Ленинпольского района. В 1955-м окончила среднюю школу в Таласе, а в 1960 году — Кыргызский женский институт имени Маяковского.

В 1987-м ей присвоили звание заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики, в 2011 году — народного поэта Кыргызской Республики. Награждена медалью «Эр Манас Урпагы» и литературной премией «Туголбай Ата».

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Гульсайры Момуновой.