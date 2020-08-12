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Общество

В Бишкеке от двусторонней пневмонии умерла известная поэтесса Гульсайра Момунова

В Бишкеке на 83-м году жизни скончалась известная поэтесса и заслуженный деятель культуры Гульсайра Момунова. Об этом 24.kg сообщили ее родственники.

родственников Гульсайры Момуновой
Фото родственников Гульсайры Момуновой. В Бишкеке на 83-м году жизни скончалась поэтесса и заслуженный деятель культуры Гульсайра Момунова
Уточняется, что причиной ее смерти стала двусторонняя пневмония.

Гульсайра Момунова родилась 30 декабря 1937 года в селе Кен-Арал Ленинпольского района. В 1955-м окончила среднюю школу в Таласе, а в 1960 году — Кыргызский женский институт имени Маяковского.

В 1987-м ей присвоили звание заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики, в 2011 году — народного поэта Кыргызской Республики. Награждена медалью «Эр Манас Урпагы» и литературной премией «Туголбай Ата». 

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Гульсайры Момуновой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162323/
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В Бишкеке от двусторонней пневмонии умерла известная поэтесса Гульсайра Момунова