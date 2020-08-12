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Общество

Мэрия Бишкека хочет приобрести электробусы. Подписан меморандум с АБР

Мэрия Бишкека подписала меморандум о взаимопонимании между Азиатским банком развития (АБР) и Министерством финансов КР по проекту электрификации городского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, финансовая емкость проекта оценена в $58,9 миллиона. АБР предусмотрит кредитную линию в $50 миллионов, часть суммы — около $15 миллионов — будет предоставлена на грантовой основе.

Основные расходы приходятся на приобретение электробусов, строительные работы и консультационные услуги. В рамках проекта консультанты, нанятые АБР, пропишут и подготовят техническое задание для конкурсных заявок на приобретение электробусов.

Сам проект состоит из четырех этапов:

  • модернизация парка автобусов с нулевыми выбросами. Предусмотрено приобретение современных энергоэффективных аккумуляторных электробусов, зарядной инфраструктуры (подстанции, электромонтажные и строительные работы), оборудования для обслуживания автобусов. Электробусы будут универсальны, доступны для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) и пожилых людей;
  • модернизация инфраструктуры автобусных депо. Будут построены всепогодные парковочные места для новых электронных автобусов как минимум в одном из депо городского троллейбусного управления;
  • создание пилотного зеленого коридора мобильности для электробусов. Предлагается распределение дорожного движения по отдельным полосам, модернизация остановочных пунктов и другое;
  • повышение устойчивости работы автобусов в Бишкеке.

В муниципалитете добавили, что реформа системы общественного транспорта является одним из стратегических приоритетов, обозначенных мэром столицы Азизом Суракматовым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162274/
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