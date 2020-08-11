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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке начали работать спортивные площадки на открытом воздухе

В Бишкеке разрешили работать спортивным площадкам на открытом воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Азиз Суракматов.

«Теперь можно начинать занятия по футболу, гандболу, баскетболу, теннису, в том числе настольному, бейсболу, бадминтону, гольфу на открытом воздухе. Но со строгим соблюдением санитарных норм и правил», — отметили в мэрии.

Остальные временные ограничения пока остаются в силе. Объекты уличной торговли и услуг (батуты, точки проката велосипедов и другие); деятельность тойкана и увеселительных заведений (ночные клубы, бары, караоке-клубы и другие); детские игровые площадки и развлекательные заведения все еще запрещены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162244/
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