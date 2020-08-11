Новый учебный год и нововведения: с родителями будет заключаться договор

С родителями школьников, которым разрешат обучаться в традиционном или комбинированном режиме, будут заключаться договоры. Об этом 24.kg сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, в договоре будут прописаны обязательства сторон, а также родитель сможет сам определить форму обучения ребенка.

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«Например, в зеленой зоне, где обучение разрешат Центр госсанэпиднадзора и органы местной власти при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, родитель по каким-то причинам не захочет, чтобы его ребенок посещал школу, опасаясь за здоровье. Тогда мы должны не ущемлять права ребенка и для него предусмотреть онлайн-формат. Но родитель берет ответственность за его обучение, создает условия, налаживает связь с педагогом», — отметила она.

По словам чиновницы, в договоре также должно быть прописано, что родители, чьи дети будут посещать школы, не будут звать гостей, а также будут оповещать, если кто-то в семье заболел. «Это необходимо, чтобы обезопасить и детей, и педагогов. К сожалению, не все родители ответственны», — сказала Надира Джусупбекова.

Всего разработано три варианта обучения: традиционный, комбинированный и дистанционный. Окончательное решение по форме для каждого региона будет принято 14 августа на заседании правительства с учетом эпидемиологической ситуации в районах, предложений других ведомств, представителей регионов, органов местной власти.